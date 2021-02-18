В Україні за добу виявлено 6237 нових випадків COVID-19. Серед них - 413 дітей та 276 медпрацівників.
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Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зокрема, за минулу добу було госпіталізовано 2222 особи; виписано з лікарень 2111 осіб; зафіксовано 163 летальних випадків; одужати вдалося 5225 особам.
Крім цього за добу проведено тестувань – 64 688 (зокрема методом ПЛР – 28 941, методом ІФА – 15 056), досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 691.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 287 141 особа;
- одужало – 1 134 120 осіб;
- летальних випадків – 24 852;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 625 529.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), Києві (513), Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях.
Кількість захворювань в областях за добу:
м. Київ – 513 випадків;
Вінницька область – 514 випадків;
Волинська область – 163 випадки;
Дніпропетровська область – 205 випадків;
Донецька область – 171 випадок;
Житомирська область – 438 випадків;
Закарпатська область – 500 випадків;
Запорізька область – 88 випадків;
Івано-Франківська область – 799 випадків;
Київська область – 231 випадок;
Кіровоградська область – 31 випадок;
Луганська область – 34 випадки;
Львівська область – 300 випадків;
Миколаївська область – 119 випадків;
Одеська область – 201 випадок;
Полтавська область – 156 випадків;
Рівненська область –167 випадків;
Сумська область – 194 випадки;
Тернопільська область – 215 випадків;
Харківська область – 289 випадків;
Херсонська область – 44 випадки;
Хмельницька область – 202 випадки;
Черкаська область – 140 випадків;
Чернівецька область – 436 випадків;
Чернігівська область – 87 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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