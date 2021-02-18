Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом зафіксовано в Івано-Франківській області.

В Україні за добу виявлено 6237 нових випадків COVID-19. Серед них - 413 дітей та 276 медпрацівників.

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Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зокрема, за минулу добу було госпіталізовано 2222 особи; виписано з лікарень 2111 осіб; зафіксовано 163 летальних випадків; одужати вдалося 5225 особам.

Крім цього за добу проведено тестувань – 64 688 (зокрема методом ПЛР – 28 941, методом ІФА – 15 056), досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 691.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 287 141 особа;

одужало – 1 134 120 осіб;

летальних випадків – 24 852;

проведено ПЛР-тестувань – 6 625 529.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), Києві (513), Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях.

Кількість захворювань в областях за добу:

м. Київ – 513 випадків;

Вінницька область – 514 випадків;

Волинська область – 163 випадки;

Дніпропетровська область – 205 випадків;

Донецька область – 171 випадок;

Житомирська область – 438 випадків;

Закарпатська область – 500 випадків;

Запорізька область – 88 випадків;

Івано-Франківська область – 799 випадків;

Київська область – 231 випадок;

Кіровоградська область – 31 випадок;

Луганська область – 34 випадки;

Львівська область – 300 випадків;

Миколаївська область – 119 випадків;

Одеська область – 201 випадок;

Полтавська область – 156 випадків;

Рівненська область –167 випадків;

Сумська область – 194 випадки;

Тернопільська область – 215 випадків;

Харківська область – 289 випадків;

Херсонська область – 44 випадки;

Хмельницька область – 202 випадки;

Черкаська область – 140 випадків;

Чернівецька область – 436 випадків;

Чернігівська область – 87 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла