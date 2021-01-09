За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях.

В Україні за добу зафіксовано 4846 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 168 дітей та 176 медпрацівників.

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Про це йдеться в Телеграм-каналі Коронавірус_інфо. Зокрема, було госпіталізовано – 2411 осіб; зафіксовано 80 летальних випадків, одужали 7961 особа. Крім цього, проведено 26 494 (зокрема методом ПЛР – 18 635, методом ІФА – 7 859).

Нагадаємо, 8 січня в Україні було зафіксовано 5 тис. 676 нових випадків

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 110 015 осіб;

одужало – 786 306 осіб;

летальних випадків – 19 668;

проведено ПЛР-тестувань – 5 752 190.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях.

Кількість захворювань в областях за добу:

м. Київ – 344 випадки;

Вінницька область – 61 випадок;

Волинська область – 108 випадків;

Дніпропетровська область – 471 випадок;

Донецька область – 189 випадків;

Житомирська область – 179 випадків;

Закарпатська область – 55 випадків;

Запорізька область – 456 випадків;

Івано-Франківська область – 133 випадки;

Київська область – 375 випадків;

Кіровоградська область – 40 випадків;

Луганська область – 149 випадків;

Львівська область – 262 випадки;

Миколаївська область – 416 випадків;

Одеська область – 299 випадків;

Полтавська область – 160 випадків;

Рівненська область – 80 випадків;

Сумська область – 160 випадків;

Тернопільська область – 70 випадків;

Харківська область – 223 випадки;

Херсонська область – 44 випадки;

Хмельницька область – 47 випадків;

Черкаська область – 353 випадки;

Чернівецька область – 147 випадків;

Чернігівська область – 25 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла