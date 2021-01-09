В Україні за добу зафіксовано 4846 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 168 дітей та 176 медпрацівників.
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Про це йдеться в Телеграм-каналі Коронавірус_інфо. Зокрема, було госпіталізовано – 2411 осіб; зафіксовано 80 летальних випадків, одужали 7961 особа. Крім цього, проведено 26 494 (зокрема методом ПЛР – 18 635, методом ІФА – 7 859).
Нагадаємо, 8 січня в Україні було зафіксовано 5 тис. 676 нових випадків
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 110 015 осіб;
- одужало – 786 306 осіб;
- летальних випадків – 19 668;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 752 190.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях.
Кількість захворювань в областях за добу:
м. Київ – 344 випадки;
Вінницька область – 61 випадок;
Волинська область – 108 випадків;
Дніпропетровська область – 471 випадок;
Донецька область – 189 випадків;
Житомирська область – 179 випадків;
Закарпатська область – 55 випадків;
Запорізька область – 456 випадків;
Івано-Франківська область – 133 випадки;
Київська область – 375 випадків;
Кіровоградська область – 40 випадків;
Луганська область – 149 випадків;
Львівська область – 262 випадки;
Миколаївська область – 416 випадків;
Одеська область – 299 випадків;
Полтавська область – 160 випадків;
Рівненська область – 80 випадків;
Сумська область – 160 випадків;
Тернопільська область – 70 випадків;
Харківська область – 223 випадки;
Херсонська область – 44 випадки;
Хмельницька область – 47 випадків;
Черкаська область – 353 випадки;
Чернівецька область – 147 випадків;
Чернігівська область – 25 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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