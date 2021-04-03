Темпи поширення коронавірусу в Україні досі високі.

Станом на ранок 3 квітня в Україні підтвердили 20 341 новий випадок інфікування коронавірусом. Це черговий рекорд з кількості хворих за добу.

Про це йдеться у даних МОЗ.

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У п’ятницю з ускладненнями госпіталізували 5 186 людей; 9 166 одужали, водночас 396 померли.

За весь час пандемії в Україні захворіла вже 1 731 971 людина: 1 342 536 осіб одужали, а 34 075, на жаль, померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини

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Автор: Яна Ставська