Лідерами за розповсюдженням хвороби стали Київ, Вінницька та Закарпатська області. У столиці минулої доби COVID-19 підтвердили у 910 осіб, а заповненість ліжок для прийому хворих становить понад 45%.

В Україні за добу виявили 10 155 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 577 дітей та 345 медпрацівників.

Читайте такожНадлишки вакцини від COVID-19 можна буде передавати приватним клінікам - ШмигальПро це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зазначається, що за добу було госпіталізовано 3 355 осіб; зафіксовано 172 летальних випадки; одужали 4 149 осіб.

Крім цього проведено тестувань за добу – 83 756 (зокрема методом ПЛР – 40 393, методом ІФА – 16 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 236.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 384 917 осіб;

одужало – 1 191 022 особа;

летальних випадків – 26 763;

проведено ПЛР-тестувань – 7 062 386.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус у Києві: статистика на 5 березня

У Києві минулої доби COVID-19 підтвердили у 910 осіб, 17 хворих померли. Як передає кореспондент УНІАН, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

"У Києві протягом останнього тижня кількість хворих на COVID-19, на жаль, збільшується. І вже наближається до тисячі нових випадків за добу. 910 інфікованих виявили в місті минулої доби. Померли 17 людей. Усього за період пандемії в столиці 2 тис. 735 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в Києві на сьогодні 140 тис. 916", - зазначив Кличко.

Серед нових хворих – 495 жінок віком від 18 до 99 років і 15 дівчаток від 5 місяців до 16 років, а також 365 чоловіків віком від 19 до 87 років і 35 хлопчиків від 2 до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 24 медичні працівники.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 120 пацієнтів, інші хворі перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу в Києві 454 людини. Усього коронавірус подолали 96 тис. 149 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Деснянському (162), Дарницькому (156) та Подільському (95) районах.

У Києві заповненість ліжок для прийому хворих на COVID-19 становить понад 45%.

«У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1 тис. 887 хворих на COVID-19, із них 9 дітей. …Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні - понад 45 відсотків", - зазначив Кличко.

За його даними, 1 тис. 224 пацієнти лікарень перебувають у важкому стані. Наразі кисневу підтримку отримують 1 тис. 424 людини, до апаратів ШВЛ підключений 41 хворий.

Кличко також додав, що у лікарнях міста для лікування хворих на COVID-19 облаштували близько 5 тис. ліжок і більш як 80% з них обладнані подачею кисню.

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Автори: Ірина Погоріла, Інна Андаліцька