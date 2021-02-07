До Польщі прибула вакцина AstraZeneca, 8 лютого очікується чергова поставка від Pfizer.
Читайте такожВ Угорщині схвалили застосування російської вакцини «Супутник V»Про це повідомляє Радіо Польща.
«Перша партія вакцини AstraZeneca надійшла до Польщі 6 лютого - 120 тис. доз. До кінця лютого надійде 1 млн доз цього препарату. 8 лютого очікується чергова поставка вакцини від компанії Pfizer», - йдеться в повідомленні.
Канцелярія прем'єр-міністра Польщі повідомила, що на сьогодні в країні від коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19, вакциновано понад 1 млн 641 тис. осіб. Дві дози вакцини, що дають повний імунітет, отримали понад 440 тис. жителів країни.
Заступник міністра охорони здоров'я Вальдемар Краска зазначив, що в міру просування процесу вакцинації кількість людей, хворих на COVID-19, має зменшуватися.
«Насамперед вакцинацією охоплені люди похилого віку, які, на жаль, частіше хворіють і вмирають. Вважаю, що вакцинація осіб старше 70 років має протікати без проблем. Також радує, що вакцина AstraZeneca прибула до Польщі, і це дозволить прищепити вчителів», - підкреслив заступник міністра.
Повідомляється, що також починається повторне тестування вчителів 1-3 класів шкіл та вихователів дитячих садків на коронавірус. Дослідження є добровільним і безкоштовним.
За даними Міністерства охорони здоров'я, до 7 лютого в Польщі було діагностовано 4 728 нових випадків зараження коронавірусом, 93 людини померли.
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