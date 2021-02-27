Білл Гейтс зазначив, що пом'якшення відбудеться за умови зниження рівня захворюваності.

У світі можуть бути послаблені деякі профілактичні заходи для боротьби з пандемією COVID-19 вже до кінця весни 2021 року.

Про це заявив засновник Microsoft і мільярдер Білл Гейтс, повідомляє CNBC.

"Лише до кінця весни або до літа ми зможемо досягти цифр, за якими ви зможете істотно змінити свою поведінку", - сказав він.

Гейтс зазначив, що пом'якшення відбудеться за умови зниження рівня захворюваності.

Також Білл Гейтс розповів, що продовжить носити маски до осені, адже не вважає це обмеження "величезною катастрофою".

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Ситуація з коронавірусом у світі

26 лютого приріст нових випадків коронавірусної інфекції виявився у світі найвищим за останні два тижні, повідомляє ВООЗ.

За останні 24 години COVID-19 підтвердили у 427,6 тис. жителів планети, на добу раніше – у 427,3 тис. Востаннє більше було 13 лютого – 432 тис. 26 лютого у світі померло понад 10 тис. інфікованих коронавірусом.

Усього від початку пандемії у світі підтвердили 112,6 млн випадків захворювання, померли 2,5 млн пацієнтів із COVID-19.

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Автор: Олег Давигора