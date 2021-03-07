Агресивність вірусу має понижуватися влітку, каже лікар.

Епідемія коронавірусу почне йти на спад не раніше наступного року, прогнозує головний інфекціоніст МОЗ України Ольга Голубовська.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Обозревателю".

Лікар уточнила, що в цілому вірус не піддається ніяким прогнозам, вони не збуваються, але він точно не зникне з життя людей, просто не буде таким агресивним.

Читайте такожВкрай важких лікувати не будуть: на Закарпатті заговорили про "медичне сортування" пацієнтів з COVID-19 (відео)

"Вакцинація може призупинити поширення коронавірусу, але не зупинить його, бо у інфекційної патології немає стоп-крану. Імунна система буде формуватися природним шляхом, до того ж є природні закономірності розвитку епідемій і пандемій. Ослаблення має статися не раніше 2022 року", – зазначила інфекціоністка.

За її словами, в літній період і теплу пору року коронавіруси мають понижувати свою агресивність. Це не їх сезон. Але в цілому COVID-19 не піддається ніяким прогнозам, вони не збуваються, проте він точно не зникне з життя людей, просто буде не таким агресивним, як зараз.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован