Епідемія коронавірусу почне йти на спад не раніше наступного року, прогнозує головний інфекціоніст МОЗ України Ольга Голубовська.
Про це вона сказала в інтерв'ю "Обозревателю".
Лікар уточнила, що в цілому вірус не піддається ніяким прогнозам, вони не збуваються, але він точно не зникне з життя людей, просто не буде таким агресивним.
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"Вакцинація може призупинити поширення коронавірусу, але не зупинить його, бо у інфекційної патології немає стоп-крану. Імунна система буде формуватися природним шляхом, до того ж є природні закономірності розвитку епідемій і пандемій. Ослаблення має статися не раніше 2022 року", – зазначила інфекціоністка.
За її словами, в літній період і теплу пору року коронавіруси мають понижувати свою агресивність. Це не їх сезон. Але в цілому COVID-19 не піддається ніяким прогнозам, вони не збуваються, проте він точно не зникне з життя людей, просто буде не таким агресивним, як зараз.
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