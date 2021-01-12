Симптоми коронавірусу - Голубовська розкрила деталі / УНІАН

Коронавірусна інфекція, крім уже відомих, може супроводжуватися незвичайними симптомами. 

Про один з них на своїй сторінці в Facebook розповіла провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська.

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За її даними, у разі втрати нюху пацієнт з коронавірусом, найімовірніше, перенесе захворювання в легкій формі. Голубовська уточнила, що це спостерігається в близько 86% випадків.

"Крім втрати нюху може бути спотворення смаку (дисгевзія), наприклад, будь-яка вода, в т.ч. з крана здається солодкою", - розповіла вона.

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Автор: Юрій Годован