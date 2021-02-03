За словами експерта, на початку пандемії в Україні була проблема з тестуванням.

Відомий львівський лікар Тарас Жиравецький вважає, що офіційні показники захворюваності на COVID-19 в Україні потрібно множити, як мінімум, на п’ять.

Свою думку з цього приводу він висловив в інтерв’ю УНІАН.

Читайте такожТретьої хвилі коронавірусу в Україні може й не бути: лікар назвав умовуТак, відповідаючи на питання про різке зменшення кількості хворих на коронавірус за добу, лікар зазначив:

«Багато людей вже перехворіли. За офіційною статистикою, це понад мільйон, а неофіційно таких людей, мінімум, разів в п’ять-шість більше, тобто 6-8 мільйонів (25-30% населення). Взагалі, я вважаю, що офіційну статистику потрібно множити, як мінімум, на п’ять. Якщо кажуть, що в нас за добу зафіксовано 6 тисяч нових хворих на ковід, то реально їх є, як мінімум, 30 тисяч. Ну, не може при 5-6 тисячах нових випадків за добу бути 2 тисячі госпіталізованих. Виходить, що кожен третій потрапив в стаціонар? Це абсурд».

Окрім того, як вважає лікар, на початку пандемії в Україні була проблема з тестуванням:

«Багато хто, особливо молодь, могли перенести коронавірус як звичайний грип – з підвищенням температури, з відсутністю запаху, але без ускладнень і без потреби вживати складні ліки. Вони не робили ПЛР-тестування, тому не попали в офіційну статистику».

Проте, навіть із такими показниками, ще рано говорити про набуття колективного імунітету, зазначив Тарас Жиравецький.

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Автор: Катерина Шварц