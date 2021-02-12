Інфекціоніст стверджує, що перевіряти рівень антитіл немає сенсу.

Люди, які перехворіли коронавірусом, мають ризик повторного зараження через шість місяців після перенесеної хвороби, а захищеними вони залишаються до трьох місяців.

Про це розповіла медична експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Інфекціоніст стверджує, що перевіряти рівень антитіл немає сенсу, оскільки достеменно невідомо, як саме вони впливають на коронавірус.

"Ніхто не розуміє, як все це працює. Єдине, що зрозуміло на зараз, що ми, хто перехворіли, нині маємо три місяці попереду для того, щоб обніматися, цілуватися і все таке інше. І навіть щоб кудись прийти і більш-менш себе нормально почувати. За три місяці у нас ризики починають підвищуватися, а через шість вважається, що ми можемо захворіти повторно", - пояснила вона.

Булавінова уточнила, що трапляються випадки, коли люди повторного хворіють швидше зазначених термінів і у важчій формі.

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Автор: Олег Давигора