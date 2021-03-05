Прем'єр Ізраїлю зазначив, що все доросле населення країни буде вакциновано до кінця березня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що його країна стала першою в світі, яка фактично перемогла епідемію коронавірусу COVID-19.

Про це Біньямін Нетаньяху сказав в ефірі Fox News, передає НВ.

"Ізраїль - перша країна в світі, що вийшла з корони. Із цим зеленим паспортом ви можете ходити до ресторанів, у театри, на спортивні заходи. Так, це так. Ми виходимо зі стану епідемії", - заявив Нетаньяху.

Прем'єр Ізраїлю зазначив, що все доросле населення країни буде вакциновано до кінця березня, а "відкриття країни" відбудеться в квітні цього року.

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"Раніше Ізраїль був відомий як країна стартапів. Із сьогоднішнього дня вона буде називатися також нацією вакцинації. Ми встановлюємо модель для світу, ми дуже нею пишаємося", - зазначив Нетаньяху.

Вакцинація від коронавірусу в Ізраїлі

З 20 грудня 2020 року Ізраїль проводить масову вакцинацію населення від коронавірусу.

Станом на 2 березня від COVID-19 повністю вакциновано більше ніж 52% дорослого населення Ізраїлю.

У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю заявили, що після отримання двох доз вакцини від Pfizer ризик захворіти на коронавірус падає на 95%.

На тлі цього уряд Ізраїлю прийняв рішення послабити карантинні обмеження, які були введені через пандемію.

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Автор: УНІАН