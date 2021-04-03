До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 240 хворих, а також 394 пацієнти із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

У Києві за минулу добу коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 2 тис. 53 людей, 50 хворих померли.

Про це мер столиці Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

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Зокрема, нові випадки захворювання виявили у 1 тис. 069 жінок віком від 18 до 99 років, 841 чоловіка віком від 18 до 88 років, а також у 75 дівчат від 7 місяців до 17 років та 68 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

За останню добу до лікарень госпіталізовано 240 людей з COVID-19. Ще 394 пацієнти госпіталізовані з підозрою на коронавірус та пневмоніями.

За словами Кличка, за останню добу зафіксовано 50 летальних випадків серед хворих на COVID-19 в Києві. Всього від початку пандемії в столиці померло 3 тис. 545 людей.

696 осіб за останню добу подолали коронавірус. Всього з початку пандемії хворобу подолали 107 тис. 484 мешканців Києва.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Ганна Нагорна