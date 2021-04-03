У Києві за минулу добу коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 2 тис. 53 людей, 50 хворих померли.
Про це мер столиці Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.
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Зокрема, нові випадки захворювання виявили у 1 тис. 069 жінок віком від 18 до 99 років, 841 чоловіка віком від 18 до 88 років, а також у 75 дівчат від 7 місяців до 17 років та 68 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.
За останню добу до лікарень госпіталізовано 240 людей з COVID-19. Ще 394 пацієнти госпіталізовані з підозрою на коронавірус та пневмоніями.
За словами Кличка, за останню добу зафіксовано 50 летальних випадків серед хворих на COVID-19 в Києві. Всього від початку пандемії в столиці померло 3 тис. 545 людей.
696 осіб за останню добу подолали коронавірус. Всього з початку пандемії хворобу подолали 107 тис. 484 мешканців Києва.
Коронавірус в Україні: що відомо
- Як повідомляв УНІАН, в Україні вчора було виявлено 20 тис. 341 новий випадок COVID-19 - це найбільша кількість людей, які захворіли протягом доби за весь час пандемії в країні.
- Також вчора в країні до лікарень з COVID-19 потрапили 5 тис. 186 осіб, померли – 396 осіб.
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