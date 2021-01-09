У Києві за добу виявили 344 хворих на коронавірус. 15 людей померли. Усього за період пандемії в столиці 2067 летальних випадків від вірусу.
Читайте такожЛокдаун з 8 по 24 січня в Україні: що дозволено і забороненоПро це повідомляє мер столиці Віталій Кличко у Телеграм-каналі. Зокрема, підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 116 813.
Захворіли:
- 188 жінок віком від 18 до 81 року
- 142 чоловіка віком від 18 до 82 рокiв
- 5 дівчаток від 1 місяця до 17 років та 9 хлопчиків від 15 днів до 17 років.
- 17 медиків.
"До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 448 людей. Усього коронавірус подолали 42 784 мешканці столиці", - повідомив мер.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 120, Печерському – 46 та в Дніпровському районі – 36 випадків.
"Дотримуйтесь правил безпеки! Бережіть себе та тих, хто поруч!", - закликав мер.
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