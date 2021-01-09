Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 120, Печерському – 46 та в Дніпровському районі – 36 випадків.

У Києві за добу виявили 344 хворих на коронавірус. 15 людей померли. Усього за період пандемії в столиці 2067 летальних випадків від вірусу.

Читайте такожЛокдаун з 8 по 24 січня в Україні: що дозволено і забороненоПро це повідомляє мер столиці Віталій Кличко у Телеграм-каналі. Зокрема, підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 116 813.

Захворіли:

188 жінок віком від 18 до 81 року

142 чоловіка віком від 18 до 82 рокiв

5 дівчаток від 1 місяця до 17 років та 9 хлопчиків від 15 днів до 17 років.

17 медиків.

"До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 448 людей. Усього коронавірус подолали 42 784 мешканці столиці", - повідомив мер.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 120, Печерському – 46 та в Дніпровському районі – 36 випадків.

"Дотримуйтесь правил безпеки! Бережіть себе та тих, хто поруч!", - закликав мер.

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Автор: Ірина Погоріла