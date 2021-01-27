Генсек ООН Антоніу Гутерріш зазначив, що вірус продовжує поширюватися по всій планеті.

У світі з початку пандемії зафіксовано понад 100 мільйонів випадків зараження коронавірусом.

Про це свідчать дані карти поширення вірусу при Університеті імені Джона Гопкінса.

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Понад 55,3 мільйона людей одужали. 2,1 мільйона тих, що заразилися COVID-19 по всьому світу, померли.

Лідерує за кількістю хворих США. Там підтвердили понад 25 мільйонів випадків коронавірусу. Далі йдуть Індія (понад 10,6 млн) і Бразилія (8,9 млн).

Україна за кількістю заражень знаходиться на 17 місці в світі з показником понад 1,2 млн осіб.

Зафіксовані 100 млн випадків припадають на 1,3% населення світу, зазначає Радіо Свобода.

При цьому, за словами експертів з охорони здоров'я, про багато випадків не повідомляється, тобто реальна кількість хворих, імовірно, набагато вища.

Коментуючи досягнення показника в 100 мільйонів тих, хто заразився коронавірусом у світі, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зазначив, що вірус продовжує поширюватися по всій планеті.

"Світ досяг несамовитої межі - 100 мільйонів випадків COVID-19, оскільки вірус продовжує поширюватися усім світом. Наш світ може випередити цю пандемію тільки одним способом - солідарністю. Прийшов час переконатися, що жодна країна і ніхто не залишився позаду", - написав Гутерреш на сторінці в Twitter.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

У лютому-березні Україна очікує поставки вакцини від COVID-19. Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план зі збільшення квоти вакцин у рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

8 січня 2021 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, в цей час на стадії доклінічних випробувань знаходяться 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, із них 15 - третій, останній етап.

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Автор: Олександр Топчій