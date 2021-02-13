Експерти ВООЗ приїхали в Ухань наприкінці січня.

Китайська влада відмовила слідчим ВООЗ у наданні даних про перші випадки інфікування коронавірусом, які могли б допомогти визначити джерело поширення небезпечної інфекції.

Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на фахівців ВООЗ.

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Зазначається, що мова йде про 174 випадки зараження у грудні 2019 року в Ухані.

За словами членів команди ВООЗ, яку відправили у КНР, щоб дослідити епіцентр першого спалаху, місцеві чиновники надали їм свої звіти й аналіз про дані. Також вони надали агреговані дані про аналіз ретроспективних пошуків за медичними записами за кілька місяців до спалаху, заявивши, що не знайшли жодних доказів наявності вірусу.

Команді ВООЗ водночас не дозволили оглянути вихідні дані про саме ці дослідження, які могли б дозволити міжнародним експертам провести власний аналіз щодо встановлення справжньої дати поширення коронавірусу.

За словами вчених, країни переважно надають ці дані, але не агрегованими, щоб дослідники могли побачити й інші важливі деталі справи.

Делегація ВООЗ у Китаї: що відомо

Експерти ВООЗ приїхали в Ухань наприкінці січня. Згідно з правилами Китаю, їх відразу ж відправили на карантин. Ще двох експертів не пустили в Китай через виявлення антитіл до COVID-19.

Після цього, 28 січня, експерти ВООЗ вийшли з карантину, і приступили до розслідування походження коронавірусу.

Пізніше влада Китаю надала експертам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) повний доступ до всіх запитаних об'єктів для вивчення походження коронавірусу. Також вони зможуть поспілкуватися з усіма людьми, зустрічі з якими були необхідні для розслідування.

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Автор: УНІАН