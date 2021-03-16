На тлі масової вакцинації населення в світі йде помітне зменшення кількості смертей від коронавірусу.

Пандемія коронавірусу в Україні закінчиться влітку 2021 року, коли завершиться процес набуття людьми колективного імунітету.

Про це заявив медик Андрій Волянський на своїй сторінці в Facebook Facebook.

Лікар стверджує, що на тлі масової вакцинації населення в світі йде помітне зменшення кількості смертей від коронавірусу.

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"В інформаційному полі всіляко розганяється тема нових штамів, нових хвиль, непередбачуваності імунної відповіді, багаторічної пандемії і т.п. Але цифри говорять про інше. На тлі масової вакцинації достроково (до закінчення холодного сезону в Північній півкулі) йде помітне зниження кількості летальних випадків у світі (я не кажу про кількість нових інфікованих зі зрозумілої причини). Епідемічний процес йде на спад у США, Великій Британії, Мексиці. В Ізраїлі пандемія завершується на 6000 летальних випадків", - написав Волянський.

При цьому він зазначає, що в Україні ще спостерігається сплеск летальних випадків через невеликий відсоток вакцинованих.

"Україна переживає підйом у зв'язку з тим, що ще мало щеплено (0,15% однією дозою) і ще мало померло (700 смертей/мільйон). За відсутності адресного захисту вразливих, епідеміологічного розслідування, повноцінної вакцинації в Україні епідемічний процес завершиться придбанням природного колективного імунітету до літа 2021 року", - вважає Волянський.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

У середу, 24 лютого, в Україні почали робити щеплення від коронавірусу медичним працівникам. Першим вакцинували лікаря-реаніматолога в Черкасах.

Раніше планувалося, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться препаратом виробництва компаній Pfizer/BionTech, який Україна мала отримати під час першої хвилі розподілу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз цієї вакцини.

Протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

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Автор: Олександр Топчій