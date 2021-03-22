За словами Голубовської, на початку пандемії COVID-19 ніхто не міг уявити, що очікує Україну через рік.

Головний позаштатний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України Ольга Голубовська заявила, що в країні на сьогодні у пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, критично домінують тяжкі і дуже тяжкі форми захворювання.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Так ... рік минув ... тяжкі форми тоді не домінували, ми госпіталізовували практично всіх, включаючи тих, хто зараз не підлягає госпіталізації ... зараз критично домінують тяжкі і дуже тяжкі хворі», - зазначила Голубовська.

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За її словами, на початку пандемії COVID-19 ніхто не міг уявити, що очікує Україну через рік, хоча в Італії, а потім в Іспанії вже тоді почався колапс у системі охорони здоров'я.

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За весь час пандемії в Україні covid-19 захворіли 1 млн 554 тис. 256 осіб, одужали - 1 млн 260 тис. 842, померли - 30 тис. 098. Медики зробили 7 млн ​​681 тис. 388 ПЛР-тестів.

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Автор: Костянтин Гончаров