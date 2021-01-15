Лікар додала, що коронавірус часто призводить до таких ускладнень, як пневмонія, яка виникає, коли в легені надходить рідина і вони запалюються.

Легені людини після COVID-19 виглядають набагато гірше, ніж органи завзятого курця з серйозними рубцями і ушкодженнями.

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Про це розповіла хірург-травматолог з Техасу (США) Бріттані Бенкхед-Кендалл, яка показала три рентгенівські знімки легень: здорову людину, курця і пацієнта з коронавірусом, пише Обозреватель.

Медик зазначила, що легені пацієнтів після COVID-19, виглядають набагато гірше, ніж навіть у курців. На рентгенівському знімку здорового пацієнта було багато чорного простору, яке демонструвало, що людина могла вдихати нормальну кількість кисню.

Рентгенівський знімок курця був нечітким, в той час, як рентгенівський знімок пацієнта з COVID виглядав майже повністю білим. Помутніння легенів зазвичай вказує на те, що вони наповнені такими речовинами, як рідина або бактерії, а також щільними рубцями і ушкодженнями, пояснила лікар.

"Легені після коронавірусу виглядають гірше, ніж легені найжахливішого курця, які ми коли-небудь бачили", - підкреслила вона.

Лікар додала, що коронавірус часто призводить до таких ускладнень, як пневмонія, яка виникає, коли в легені надходить рідина і вони запалюються. Оскільки повітряні мішечки наповнюються речовиною, вони не можуть приймати достатньо кисню, що призводить до таких симптомів, як кашель і задишка.

"Все ще є люди, які кажуть: "Я в порядку, у мене немає проблем", але коли вони роблять рентген грудної клітини, видно, що він абсолютно поганий", – резюмувала вона.

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Автор: УНІАН