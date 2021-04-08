Вітамін С може підвищити імунітет, але приймати його слід в помірних кількостях.
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Таку думку в ході прямої лінії "Фактів" висловив мудинний хірург Олександр Борківець.
"Вітамін С добре приймати під час хвороби, коли висока температура. Лікувальна доза (від одного до двох грамів) підвищує імунітет. Також поліпшуються обмінні процеси після перенесеного СOVID-19. Але надлишок вітаміну С виводиться нирками, причому, чим тривалішим був прийом, тим інтенсивніше. І триває навіть після відміни вітаміну, що загрожує гіповітамінозом", - пояснив фахівець.
За словами медика, надлишок вітаміну С провокує утворення каменів у нирках, а у великих дозах погіршує структуру кісток і може спровокувати остеопороз.
Борківець також пояснив, що коронавірус - "своєрідний експрес-тест для організму".
"Хвороба - це, в першу чергу, перевірка імунної системи. На жаль, всі ми так чи інакше перехворіємо, причому не один раз. Для того, щоб втрати були мінімальними, хронічні захворювання треба контролювати", - уклав він.
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