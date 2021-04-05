У Києві в 9-ій лікарні одразу три відділення перепрофілювали під COVID-хворих.
Про це у Facebook розказала медик Людмила Коваленко.
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"Перепрофілювали ліжка хірургічного, гінекологічного, терапевтичного відділень під ковід", - написала вона.
За словами медика, хворі поступають важкі та вже "заліковані" антибіотиками на первинці. В інфекційному на ранок 4 квітня залишалось лише два місця. А біля входу до лікарні вишукується черга зі "швидких": по 7-8 машин.
"При цьому є пацієнти, що за станом можуть бути на амбулаторному лікуванні (переляк, температура довго, але корегується антипіретиками, сатурація задовільна - 93-95%). Розумію, що є проблеми курації хворих амбулаторно. Але ж дорогоцінні місця у стаціонарах для тяжких хворих", - резюмувала Коваленко.
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