В одній з лікарень вирішили перепрофілювати одразу три відділення для хворих на коронавірус. А зранку біля лікарні вишукується черга зі "швидких".

У Києві в 9-ій лікарні одразу три відділення перепрофілювали під COVID-хворих.

Про це у Facebook розказала медик Людмила Коваленко.

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"Перепрофілювали ліжка хірургічного, гінекологічного, терапевтичного відділень під ковід", - написала вона.

За словами медика, хворі поступають важкі та вже "заліковані" антибіотиками на первинці. В інфекційному на ранок 4 квітня залишалось лише два місця. А біля входу до лікарні вишукується черга зі "швидких": по 7-8 машин.

"При цьому є пацієнти, що за станом можуть бути на амбулаторному лікуванні (переляк, температура довго, але корегується антипіретиками, сатурація задовільна - 93-95%). Розумію, що є проблеми курації хворих амбулаторно. Але ж дорогоцінні місця у стаціонарах для тяжких хворих", - резюмувала Коваленко.

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Автор: Катерина Лиманська