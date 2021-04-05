За словами медика, низькі темпи вакцинації в Україні не дозволяють розглядати щеплення як дієвий засіб у боротьбі з поширенням коронавірусу.

Зараз в Україні щодня є близько ста тисяч інфікованих коронавірусом і, якщо темпи поширення хвороби збережуться, то вже через місяць в країні може бути близько трьох мільйонів хворих, а через три місяці - дев'ять мільйонів.

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Про це в інтерв'ю "Телеграф" розповів головний лікар Львівського медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький.

За його словами, темпи вакцинації залишають бажати кращого і не дозволяють розглядати щеплення від коронавірусу як дієвий засіб у боротьбі з поширенням епідемії.

"Цієї кількості доз, яка прийшла до нас перший раз, явно недостатньо для того, щоб вакцинувати велику кількість населення", - сказав він

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Автор: Катерина Лиманська