Міністр зазначив, що за світовою практикою бажано вакцинуватися через 6 місяців після перенесеного COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, що багато медиків відмовляються вакцинуватися від COVID-19, тому що вони вже перенесли цю хворобу і зараз мають сформований імунітет, що діятиме приблизно півроку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Степанов повідомив журналістам поблизу Олександрівської клінічної лікарні у Києві, де він отримав щеплення від коронавірусу.

"Коли говорять, що багато медиків відмовляються (від вакцинації від коронавірусу - УНІАН), то не говорять, що у нас багато медиків перехворіли на COVID-19 і є велика кількість медичних працівників, які хочуть вакцинуватись, коли пройде 6 місяців після хвороби. Тут дуже важлива ця річ", - заявив він.

Водночас Степанов зазначив, що в згідно з рекомендаціями МОЗ, людина за бажанням може робити щеплення від коронавірусу відразу після хвороби, але за світовою практикою – бажано робити щеплення через 6 місяців після перенесеного COVID-19.

"Повторне захворювання (на COVID-19 - УНІАН) в країні ми фіксуємо у період від 3 до 6 місяців, залежно від людини", - повідомив він.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

У середу, 24 лютого, в Україні почали робити щеплення від коронавірусу медичним працівникам. Першим вакцинували лікаря-реаніматолога в Черкасах.

Раніше планувалося, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться препаратом виробництва компаній Pfizer/BionTech, який Україна мала отримати під час першої хвилі розподілу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз цієї вакцини.

Протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

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Автор: Костянтин Гончаров