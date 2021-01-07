Перший договір Україна підписала з китайською компанією “Сіновак”.

Україна закуповує вакцини проти COVID-19 за вартістю, яку визначено для більшості країн світу.

Про це повідомив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

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“Перший договір Україна підписала з компанією “Сіновак”, яка здобула авторитет у всьому світі. Ціна, за якою Україна купує 1 дозу вакцини у цього виробника, становить 504 гривні. Така вартість вакцин проти COVID-19 цієї компанії - для переважної більшості країн, і є прийнятною”, - підкреслив очільник МОЗ.

Також Міністр зауважив, що вартість вакцин деяких інших виробників поки що МОЗ не має права озвучувати через жорсткі контрактні правила щодо нерозголошення інформації.

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Автор: УНІАН