Постковідні пацієнти часто потребують серйозної реабілітації.

Наслідки коронавірусної хвороби можуть бути дуже серйозними, чимало ускладнень до цього часу залишались невідомими.

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Про це в інтерв'ю Zaxid.net, розповів головний лікар Лікарні швидкої допомоги Олег Самчук.

«Наслідком ковіду вражається ендокринна система, а саме підшлункова залоза, і виникає недостатність її функції – цукровий діабет. Це спостерігається зараз як у дорослих, так і в дітей.

Я думаю, що через півроку-рік будуть виходити підручники для лікарів з різними ускладненнями, які до цього були невідомі. Це і мезентеріальні тромбози, про які ми говорили, є в нас тромбози спинного мозку, інсульти, плюс ураження ендокринної системи. Зараз маса пацієнтів з ураженням суглобового апарату: колінні, кульшові суглоби – починаються болі», - зазначив медик.

Крім того, COVID-19 може спричинити психічні розлади.

«Велика кількість пацієнтів з енцефалопатією – кисневим голодуванням головного мозку, які призводять до психіатричних захворювань. Вони деколи проходять швидко, деякі тривають тижнями і місяцями. Тобто недостатність кисню призводить до різних психічних захворювань.

Ми зараз їх лікуємо, стараємося давати реабілітацію цим постковідним. Але я думаю, що чимбільше буде потім розгортатися в лікарнях ліжок для постковідних реабілітацій», - підсумував Самчук.

Третя хвиля коронавірусу в Україні

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу. Він додав, що у зв'язку з цим існує загроза нового жорсткого локдауну.

На сьогодні 11 регіонів України перебувають у "червоній" зоні епідемічної небезпеки. Однак загальнонаціональний локдаун поки не вводиться.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що "британський" штам коронавірусу "тероризує" Україну. За словами міністра, "британський" штам більш заразний, більш "молодий", з високим відсотком ускладнень і важкою клінічною картиною.

За даними сервісу Worldometers, станом на 7 квітня Україна вийшла на перше місце в Європі за смертністю від COVID-19.

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Автор: Дмитро Захаров