Споживання кисню в лікарнях області виросло у декілька разів.

У Чернівецькій райлікарні наразі перебуває 210 хворих з коронавірусом, лікарі скаржаться на колосальне перевантаження.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Місцеві медики констатують, що тепер коронавірус з ускладненнями все частіше розвивається у відносно молодих людей.

«Потрапляють люди, які мають від 30-ти, 34 роки, 32, є дівчинка післяпологова у важкому стані 22 роки», - розповів журналістам один з лікарів.

За словами начальника Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Олега Чорного, третя хвиля епідемії COVID – одна з найскладніших. До медиків надходять важкі пацієнти, їх одразу ставлять на дотацію кисню.

Тепер лікарня щодоби використовує до трьох тонн кисню, хоча раніше такої кількості вистачало на тиждень.

Як зазначається, така ситуація не прискорює в області вакцинацію. Зранку з’явилась інформація, що у райлікарні міста Гайцен з 80 медиків зголосились отримати вакцину лише п’ятеро – усе начебто через релігійні мотиви. Однак самі лікарі запевняють, що не вакцинуються, бо вже перехворіли і поки мають імунітет. Також вони нарікають, що довкола вакцини виникло чимало неправдивої інформації.

«Люди бояться, бо багато неправдивої інформації, фейків – чіп у мозок, ще кудись щось», - каже лікар.

Третя хвиля коронавірусу в Україні

З 24 лютого в Україні знову запровадили адаптивний карантин з поділом на кольорові зони небезпеки.

4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля поширення COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я України прогнозує збільшення кількості випадків COVID-19 до кінця квітня.

Найважча ситуація склалась на Прикарпатті та на Буковині.

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Автор: Дмитро Захаров