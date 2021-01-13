Вакцинація буде безкоштовною, але платити за інші процедури все ж доведеться.

В окупованому Донецьку місцевим жителям, зайнятим у "бюджетній" сфері, пропонують зробити щеплення від коронавірусу російським препаратом "Супутник V".

Як пишуть "Новости Донбасса", про це розповіли кілька донеччан, які працюють у сферах освіти та охорони здоров'я.

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Перша партія "вакцини" з Росії очікується в кінці січня. Спочатку планують прищеплювати працівників охорони здоров'я, освіти, юстиції, соцполітики та місцевих "силовиків". Вакцинація є добровільною і безкоштовною: якщо співробітник готовий вакцинуватися, то йому треба написати відповідну заяву.

Один зі співрозмовників видання, що працює в лікарні Донецька, розповів, що керівництво їх попередило: перед вакцинацією потрібно здати тест на коронавірус, який коштує 3500 рублів (1300 гривень). За його словами, далеко не всі співробітники готові розлучатися з такою сумою.

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Автор: Юрій Годован