В окупованому Донецьку місцевим жителям, зайнятим у "бюджетній" сфері, пропонують зробити щеплення від коронавірусу російським препаратом "Супутник V".
Як пишуть "Новости Донбасса", про це розповіли кілька донеччан, які працюють у сферах освіти та охорони здоров'я.
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Перша партія "вакцини" з Росії очікується в кінці січня. Спочатку планують прищеплювати працівників охорони здоров'я, освіти, юстиції, соцполітики та місцевих "силовиків". Вакцинація є добровільною і безкоштовною: якщо співробітник готовий вакцинуватися, то йому треба написати відповідну заяву.
Один зі співрозмовників видання, що працює в лікарні Донецька, розповів, що керівництво їх попередило: перед вакцинацією потрібно здати тест на коронавірус, який коштує 3500 рублів (1300 гривень). За його словами, далеко не всі співробітники готові розлучатися з такою сумою.
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