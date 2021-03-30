На Івано-Франківщині співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій розпочали згортання мобільного госпіталю, який розмістили у лютому на території Богородчанської центральної районної лікарні для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.
Про це у Facebook повідомив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Андрій Бойчук.
«Карантинні обмеження показали свою дієвість. На Прикарпатті ситуація з COVID-19 покращилася: скоротились темпи поширення захворювання та зменшилась кількість хворих у лікарнях», - розповів він.
Бойчук додав, що ДСНС розпочала згортання мобільного госпіталю на території Богородчанської ЦРЛ.
«Госпіталь використовуватимуть там, де є найбільша потреба в ньому», - зазначив голова ОДА.
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У лютому у зв’язку з нестачею ліжок для госпіталізації хворих на COVID-19 в Івано-Франківській області ДСНС розгорнула мобільний госпіталь, який складається з 30 наметів.
Госпіталь розрахований на 120 ліжок. У ньому функціонують приймальне відділення, блок інтенсивної терапії та палати для пацієнтів.
Івано-Франківська область перебуває у «червоній» зоні епідемічної небезпеки за рівнем поширення COVID-19 з 26 лютого.
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