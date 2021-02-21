На цих постах правоохоронці і медики здійснюють контроль за дотриманням карантинних обмежень в сфері пасажирських перевезень і проводять температурний скринінг.

На Івано-Франківщини створено 16 блок-постів для запобігання поширенню коронавірусу.

Як повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківської області, поліцейські спільно з медиками, рятувальниками та військовослужбовцями Національної гвардії несуть службу на цих контрольно-пропускних пунктах.

"На КПП правоохоронці і медики здійснюють контроль за дотриманням карантинних обмежень в сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг і при необхідності перевіряють документи. У разі виявлення ознак захворювання людей відправлятимуть до медичних закладів", - йдеться в повідомленні.

В поліції зазначають, що 5 карантинних пунктів працюватимуть у цілодобовому режимі:

Івано-Франківськ (автошлях Н-10, Калуське шосе);

Івано-Франківськ (автошлях Н-09, вул. Галицька);

с. Черніїв (автошлях Т0906);

с. Делятин, Надвірнянський район (автошлях Н-09);

с. Яблуниця, Надвірнянський район (автошлях Н-09).

Ще 11 пунктів працюватимуть з 06:00 по 21:00, а саме:

с. Драгомирчани (автошлях Н-09);

Івано-Франківськ (автошлях Н-18, вул. Тисменицька);

с. Отинія, Коломийського району (автошлях Н-10);

с. Іванівці, Коломийського району (автошлях Т-0905);

с. Мишин, Коломийського району (автошлях Р-24);

с. Турка, Коломийського району (автошлях місцевого значення);

с. Корнич, Коломийського району (автошлях Н-10);

с. Гвіздець, Коломийського району (автошлях Р-24);

с. Грохолин ліс, Надвірнянського району (автошлях Н-09);

с. Цуцилів, Надвірнянського району (автошлях Т-0906);

смт. Ворохта, Надвірнянського району (автошлях Р-24).

Правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху, пояснюють їм про важливість дотримання карантину та закликають громадян обмежити пересування і виїжджати лише за крайньої потреби.

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В поліції нагадують, що пости розміщені відповідно до вимог рішення позачергового засідання Івано-Франківської регіональної комісії ТЕБ і НС від 19 лютого.

"Наголошуємо, працівники поліції не блокують, не обмежують і не перешкоджають руху транспорту, а здійснюють контроль. Таким рішенням встановлено особливий режим в’їзду і виїзду з окремих населених пунктів області громадян і транспортних засобів. Такі заходи вживаються задля протидії поширення коронавірусу", - наголосили в обласному главку.

При цьому закликають громадян з розумінням поставитися до вимушених заходів та дотримуватися карантинних обмежень.

Коронавірус в Україні: що відомо

За минулу добу, 20 лютого, в Україні виявлено 4489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Найбільше підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.

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Автор: Надя Пришляк