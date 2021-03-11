За словами мера Франківська, швидкі привозять людей до медзакладів і чекають годинами, аби для хворого з'явилось місце.

В Івано-Франківській області жінка з коронавірусом померла у кареті швидкій, поки її возили від однієї вщент забитої лікарні до іншої.

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Як повідомляє «Суспільне», про це розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, у міських лікарнях Івано-Франківська не залишилося вільних місць для хворих на COVID-19. Швидкі привозять людей до медзакладів і чекають по дві години, щоб звільнилося місце для хворого.

"Вчора була ситуація, коли швидкі стояли під лікарнею на Матейка та чекали, поки звільниться місце. По дві години чекали, щоб хворих госпіталізували і вони мали своє місце. І чекають хворі у важкій формі. В лікарні змушені виписувати тих, хто у стабільному і середньому стані. Треба надати допомогу тим, хто потребує кисневої допомоги", - зазначив мер.

Зараз у міських лікарнях лікують 720 пацієнтів з коронавірусом. Марцінків додає, що вже повністю заповнена ЦМКЛ, міська лікарня № 1, гінекологічне відділення пологового будинку та один поверх кардіологічного центру. Додаткові місця готують розгорнути в міській поліклініці № 2.

«Був випадок, що жінку повезли у Заболотів, там не було місця. Повезли в Коломию, там теж відмовили. Жінку повезли до Калуша, і вона відійшла по дорозі. Не треба закоривати очі на такі проблеми, в цій ситуації треба діяти», - зазначив він.

Директор Заболотівської лікарні Ігор Палійчук, в свою чергу, пояснив журналістам, що жінку не прийняли через відсутність кисню.

"Це була наша швидка, вони приїхали зранку, а ми відкрилися близько 16-ї. Зранку в нас внизу ще доробляли кисень, ми ще були невідкриті. В нас кисень ще не був підключений, не було його в палатах. Тому жінку повезли в бік Франківська", - сказав він.

Зазначається, що Заболотівська лікарня почала приймати ковідних хворих ще 1 березня.

Третя хвиля коронавірусу в Україні

З 24 лютого в Україні знову запровадили адаптивний карантин з поділом на кольорові зони небезпеки.

4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля поширення COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я України прогнозує збільшення кількості випадків COVID-19 до кінця квітня.

Найважча ситуація склалась на Прикарпатті та на Буковині.

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Автор: Дмитро Захаров