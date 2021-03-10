Ситуацію з пандемією коронавірусу на Прикарпатті погіршується. Усі лікарні області зайнято, тож там задіяли мобільний шпиталь, розгорнутий 10 днів тому.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Наразі у шпиталі вже перебуває одна пацієнтка. 56-річна жінка була на приймальному покої, їй зробили комп’ютерну томографію і вже поклали у модуль. Відомо, що це жителька Богородчанського району – в неї діагностували двобічну пневмонію, що ускладнюється цукровим діабетом.
Ще одну жінку вже везуть до мобільного шпиталю з Івано-Франківська. У неї теж попередньо двобічна пневмонія.
Загалом до вечора у шпиталі відкриваються два модулі для пацієнтів - тобто 2 намети. У кожному по 8 ліжок. І на завтра готують ще 2 модулі.
У Богородчанській райлікарні розгорнуто 250 «ковідних» ліжок. Наразі там лікують 231 людину. 19 ліжок залишають вільними, аби у разі погіршення стану хворих у модулях, перевести їх до стаціонару.
Наголошується, що в модулях будуть тримати менш важких хворих.
«Всі лікувальні заклади області, все зайнято - центральна міська, обласна інфекційна, обласна клінічна. Було прийняте рішення заповнювати госпіталь», - повідомив головний лікар Богородчанської ЦРЛ Іван Коляджин.
Загалом модульний шпиталь розрахований на 120 ліжок. Тут є все необхідне обладнання.
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