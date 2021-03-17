Перший раз вона інфікувалася коронавірусом у березні минулого року, її госпіталізували.

Народний депутат України Анна Скороход (група "За майбутнє") вдруге захворіла на COVID-19.

Про це в Telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

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Останнім часом Скороход приходила в парламент з красивими зачісками, але в сесійній залі перебувала без захисної маски.

Не виключено, що саме про неї сьогодні говорив народний депутат України Нестор Шуфрич. Він наполягав на необхідності самоізоляції для депутатів, оскільки вчора депутат, що захворіла, перебувала в сесійній залі. Водночас на офіційному сайті парламенту по ряду голосувань за проекти постанов та законопроекти зазначено, що вона відсутня.

Хвороба Скороход: що відомо

28 березня 2020 року тоді позафракційна Скороход повідомила, що у неї виявили коронавірус.

7 квітня 2020 року Скороход та її дитину, в якої також підтвердили захворювання на COVID-19, госпіталізували.

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Автор: Надя Пришляк