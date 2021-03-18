Найкращі показники по рівню захворюваності на COVID-19 залишаються в Ісландії.

Серед лідерів за кількістю нових заражень у Євросоюзі перебувають Чехія та Естонія, тривожно зросли показники також в Угорщині.

Про це свідчать останні дані Європейського центру контролю і попередження захворювань (ECDC), передає "Європейська правда".

Лідерами за показником заражень на 100 тисяч населення за останні 14 днів залишаються Чехія (1518.33) та Естонія (1464.13). Це єдині країни ЄС та Європейської економічної зони, де цей показник перевищує 1000.

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Суттєво погіршила свої показники в порівнянні з попереднім періодом Угорщина: там показник складає 934.24 на 100 тис. населення.

На четвертому місці опинилася Мальта, де показник складає 693.40.

Наступні в списку країн із показниками захворюваності понад 500, але менше ніж 600 - Польща, Словаччина, Швеція та Болгарія, а також Італія (499.45).

Найкращі показники залишаються в Ісландії - 7.96 на 100000 населення.

Водночас за кількістю смертей від коронавірусу відносно кількості населення у першій трійці опинилися Чехія (272.12), Словаччина (244.60) та Угорщина (207.28). В інших країнах цей показник менше ніж 200.

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Автор: Олександр Топчій