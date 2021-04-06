Новий варіант коронавірусу виявили в Румунії.
Про це із посиланням на Digi24 повідомляє "Європейська правда".
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Як зазначається, новий штам COVID має характеристики британського штаму та мутацію, яка, згідно з деякими дослідженнями, може знизити ефективність вакцин проти вірусу.
Новий варіант виявили у лікарні швидкої допомоги округу Сучава, що неподалік кордону з Україною, у пацієнта, який не відвідував Велику Британію нещодавно.
"Хоча кількість випадків, що були ідентифіковані за новим варіантом, зараз є відносно низькою (лише 43 випадки представлені у британському звіті від 1 квітня 2021 р.), головне занепокоєння викликає здатність варіантів, що містять мутацію E484K, проявляти більшу стійкість до антитіл, генерованих вакциною, таким чином знижуючи ефективність вакцин", - йдеться у доповіді Сучавського університету "Штефан чел Маре".
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