Спостережувана летальність наблизилася до 2,9% серед хворих у дні поблизу 1 лютого, коли була найменша кількість нових виявлень.

Нова хвиля COVID-19 в Україні є більш смертельною та має тяжчий перебіг серед людей середнього віку, ніж це спостерігалося восени.

Про це йдеться в прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 11–24 березня 2021 року від робочої групи Національної академії наук (НАН) України, опублікованому 10 березня на сайті академії.

"Спостережувана летальність наблизилася до 2,9% серед хворих, зареєстрованих у дні поблизу 1 лютого, коли спостерігалася найменша кількість нових виявлень", - йдеться у висновках до прогнозу.

Загалом нова хвиля характеризується більшою летальністю серед виявлених випадків і тяжчим перебігом серед людей середнього віку, ніж спостерігалося восени.

Також зазначається, що відсоток виявлення нових інфікованих за допомогою ПЛР-тестів за останні 2 тижні збільшився і склав 25% за новими виявленнями та 30% за позитивними тестами.

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Коронавірус в Україні: статистика

Минулої доби в Україні було виявлено 9084 нових хворих на COVID-19, серед яких 442 дитини та 348 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 425 тис. 522 осіб, одужали - 1 млн 210 тис. 246 особи, померли - 27 тис. 685, проведено ПЛР-тестувань - 7 млн 235 тис. 711.

4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля COVID-19.

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Автор: Костянтин Гончаров