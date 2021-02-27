Станом на ранок 27 лютого найбільше щеплень від коронавірусу зробили у Черкаській області – 270. Водночас лідером за кількістю введених перших доз вакцини в п’ятницю є Миколаївщина – 170.
Про це повідомляє МОЗ у Telegram.
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Від початку кампанії щеплено 3051 особу, за минулу добу – 1713 громадян.
Статистика по областях:
Вінницька область — 50 щеплень;
Волинська область - 74 щеплень;
Дніпропетровська область - 140 щеплень;
Донецька область - 110 щеплень;
Житомирська область — 52 щеплень;
Закарпатська область - 34 щеплень;
Запорізька область - 47 щеплень;
Івано-Франківська область - 20 щеплень;
Київська область — 60 щеплень;
Кіровоградська область - 66 щеплень;
Луганська область - 30 щеплень;
Львівська область - 80 щеплень;
м. Київ - 30 щеплень;
Миколаївська область - 170 щеплень;
Одеська область - 70 щеплень;
Полтавська область - 100 щеплень;
Рівненська область - 70 щеплень;
Сумська область - 70 щеплень;
Тернопільська область - 60 щеплень;
Харківська область - 60 щеплень;
Херсонська область - 50 щеплень;
Хмельницька область - 50 щеплень;
Черкаська область — 100 щеплень;
Чернівецька область - 60 щеплень;
Чернігівська область — 60 щеплень.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
- 22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії "Oxford" і "AstraZeneca" (торгова назва "CoviShield"). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, також дозвіл на її використання надали Великобританія, Європейський Союз та Індія.
- 23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія вакцини "CoviShield".
- 24 лютого в Україні розпочалася вакцинація медичних працівників від COVID-19. У перший день вакцинації проти COVID-19 щеплення зробили 159 медпрацівникам.
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