Від початку кампанії щеплено 3051 громадянина.

Станом на ранок 27 лютого найбільше щеплень від коронавірусу зробили у Черкаській області – 270. Водночас лідером за кількістю введених перших доз вакцини в п’ятницю є Миколаївщина – 170.

Про це повідомляє МОЗ у Telegram.

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Від початку кампанії щеплено 3051 особу, за минулу добу – 1713 громадян.

Статистика по областях:

Вінницька область — 50 щеплень;

Волинська область - 74 щеплень;

Дніпропетровська область - 140 щеплень;

Донецька область - 110 щеплень;

Житомирська область — 52 щеплень;

Закарпатська область - 34 щеплень;

Запорізька область - 47 щеплень;

Івано-Франківська область - 20 щеплень;

Київська область — 60 щеплень;

Кіровоградська область - 66 щеплень;

Луганська область - 30 щеплень;

Львівська область - 80 щеплень;

м. Київ - 30 щеплень;

Миколаївська область - 170 щеплень;

Одеська область - 70 щеплень;

Полтавська область - 100 щеплень;

Рівненська область - 70 щеплень;

Сумська область - 70 щеплень;

Тернопільська область - 60 щеплень;

Харківська область - 60 щеплень;

Херсонська область - 50 щеплень;

Хмельницька область - 50 щеплень;

Черкаська область — 100 щеплень;

Чернівецька область - 60 щеплень;

Чернігівська область — 60 щеплень.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії "Oxford" і "AstraZeneca" (торгова назва "CoviShield"). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, також дозвіл на її використання надали Великобританія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія вакцини "CoviShield".

24 лютого в Україні розпочалася вакцинація медичних працівників від COVID-19. У перший день вакцинації проти COVID-19 щеплення зробили 159 медпрацівникам.

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Автор: УНІАН