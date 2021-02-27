Станом на ранок 27 лютого найбільше щеплень від коронавірусу зробили у Черкаській області – 270.

Частину доз вакцини від коронавірусу доводиться утилізувати.

Читайте такожВ Україні виявили ще понад 8 тисяч нових інфікованих COVID-19Про це розповіла інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко в коментарі Сегодня.

Медик уточнила, що утилізувати вакцину доводиться через короткий термін зберігання.

«Учора, наприклад, у нас утилізувати 6 доз вакцини. Флакон після відкриття можна зберігати не більш як 6 годин. В одному флаконі – 10 доз, а вчора щепили 54 людини та залишки утилізували», – повідомила вона.

Станом на ранок 27 лютого найбільше щеплень від коронавірусу зробили у Черкаській області – 270. Водночас лідером за кількістю введених перших доз вакцини в п’ятницю є Миколаївщина – 170.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії "Oxford" і "AstraZeneca" (торгова назва "CoviShield"). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, також дозвіл на її використання надали Великобританія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія вакцини "CoviShield".

24 лютого в Україні розпочалася вакцинація медичних працівників від COVID-19. У перший день вакцинації проти COVID-19 щеплення зробили 159 медпрацівникам.

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Автор: УНІАН