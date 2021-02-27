Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській області.

Станом на ранок 27 лютого в Україні підтвердили 8172 нових випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, захворіли 519 дітей та 292 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ у Telegram.

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У п’ятницю до лікарень госпіталізували 2806 громадян, водночас виписали 1922 людини. Від ускладнень помер 151 хворий, 4766 видужали

За весь час пандемії в Україні коронавірус офіційно підтвердили у 1 342 016 громадян, з них 1 168 321 вдалось одужати, а 25 893, на жаль, померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694) Чернівецькій (670), та Закарпатській (621) областях.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини

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Автор: УНІАН