По це свідчить статистика поширення коронавірусу.

В Україні розпочалася третя хвиля поширення коронавірусної інфекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на прес-конференції, присвяченій річниці роботи уряду.

"Ми кожного дня бачимо зростання кількості захворілих. На жаль, потрібно констатувати, що почалася третя хвиля епідемії в Україні", - сказав Шмигаль, посилаючись на статистику.

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"Треба бути свідомими, розпочалася третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. Які у нас інструменти? Адаптивний карантин. Ви бачите, червоний рівень і жорсткий локдаун запроваджено в Івано-Франківській, Чернівецькій і Житомирській областях. Вінницька область - на підході, у Закарпатській, Тернопільській і ще ряді областей - помаранчевий рівень. Це означає, що на підході може бути жорсткий локдаун", - сказав Шмигаль.

"Звичайно, якщо більша частина областей будуть у червоних зонах, скоріш за все, доведеться повертатися до тієї моделі локдауну, який запроваджували, який Україна вже проходила", - додав очільник уряду.

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Автор: Леся Лещенко