За минулу добу коронавірус в Україні підтвердили у 9144 громадян. Тоді як у четвер кількість випадків інфікування перетнула позначку у 10 тисяч.
Про це йдеться у повідомленні міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
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У п’ятницю з ускладненнями госпіталізували 3 309 осіб, водночас 3 351 хворий одужав, а 156 померли.
За весь час пандемії в Україні зареєстрували 1 394 061 інфікованого, з них 1 194 373 вдалось одужати, а 26 919, на жаль, померли.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.
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