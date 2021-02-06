Ті, хто повертається з країн чорного списку повинні будуть провести десять днів в так званих COVID-готелях.

З 15 лютого у Великобританії діятиме обов'язковий двотижневий карантин для приїжджаючих з країн з високим ризиком зараження COVID-19.

Читайте такожPfizer і AstraZeneca: британці протестують на людях комбінацію вакцин проти COVID-19Це підтвердив BBC представник уряду, передає kommersant. Зараз в країну можуть потрапити тільки громадяни Великобританії або маючі посвідку на проживання.

Ті, хто повертаються з країн чорного списку повинні будуть провести десять днів в так званих COVID-готелях. Планується, що ці готелі будуть організовані недалеко від аеропортів країни. Згідно з документами уряду, щодня в таких готелях перебуватиме близько тисячі осіб, проживання в них коштуватиме 80 фунт стерлінгів за ніч.

Зараз у чорному списку країн з несприятливою епідеміологічною обстановкою значаться 33 країни. У більшості з них виявлені нові штами коронавірусу. України в цьому списку немає.

У Великобританії діє третій з початку пандемії загальнонаціональний локдаун. У країні зареєстровано майже 4 млн тих, що заразилися, кількість летальних випадків перевищила 110 тис. осіб. Великобританія займає третє місце в світі за кількістю вакцинованих від COVID-19.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН