Британський штам коронавірусу виявили українські науковці разом з фармацевтами.

В Україні британський штам коронавірусу виявили випадково.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожДо кінця року всіх повнолітніх українців вакцинують від коронавірусу - МОЗ«Вчора з’явилася інформація, що у нашій країні виявлені два випадки британського штаму - у пацієнтів із Івано-Франківської області. Згодом це підтвердив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Дивно, адже МОЗ інформувало, що в Україні відсутнє обладнання для виявлення мутацій коронавірусу», - зауважив він.

Радуцький відзначив, що державі доводиться відправляти зразки біоматеріалу хворих до лабораторії ВООЗ у Німеччині та очікувати декілька місяців на відповідь. «І це велика проблема, адже ми не мали можливості визначити, з чим пов’язаний спалах хвороби на західній Україні», - наголосив парламентарій.

За його словами, вирішити проблему допомогли українські науковці разом з фармацевтами.

«Приватна фармацевтична компанія проводила випробування тестів, які більш ефективно виявляють нові штами коронавірусної хвороби. Орендувала апарат для секвенування геномів коронавірусної хвороби та закупила необхідні реагенти. Співробітники Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського відповідали за вірусологічне спостереження за випробуваннями. Дослідники перевірили кілька зразків біологічного матеріалу від хворих у західній Україні та виявили два випадки британського штаму», - розповів він.

За словами Радуцького, фактично спеціалісти інституту випадково зафіксували мутації вірусу.

«Виявляється, в Україні є висококваліфіковані спеціалісти, які можуть проводити цю складну процедуру – секвенування, є можливість орендувати необхідне обладнання, закупити реагенти. Ця історія в черговий раз свідчить: якщо держава з якихось причин не здатна самостійно вирішити питання, є механізм державно-приватного партнерства. Давайте не забувати про нього», - додав він.

"Британський" штам коронавірусу в Україні

4 березня Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського повідомив про виявлення в Україні британського штаму коронавірусу.

У процесі секвенування 20 зразків визначено, що 2 зразки з Івано-Франківської області належать до британського варіанту з наявними характерними мутаціями.

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Автор: Костянтин Гончаров