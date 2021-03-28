У Чехії обмежувальні заходи продовжені до 11 квітня, а в Греції вони будуть діяти до 5 квітня.

Чеський парламент продовжив режим надзвичайної ситуації (НС), надавши уряду до 11 квітня додаткові повноваження по боротьбі з епідемією коронавірусу.

Читайте такожУ Греції чоловік помер через 8 хвилин після щеплення від COVID-19Кабінет міністрів сподівається, що цього буде достатньо, щоб знизити рівень захворюваності до більш стабільного рівня і почати послаблювати обмеження.

Прем'єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що при уповільненні зростання випадків захворювання деякі послаблення можуть бути можливі після закінчення нинішнього режиму НС.

«Я твердо сподіваюся, що це буде останній локдаун»,— сказав він в ході дебатів перед голосуванням, передає Reuters.

"Після Великодня, виходячи із ситуації, яка, я переконаний, йде в правильному напрямку, ми оголосимо деякі дати відновлення роботи шкіл та інші заходи", - повідомив прем'єр.

Коронавірус в Чехії

Станом на 26 березня кількість госпіталізацій в Чехії склала 7965 осіб, що нижче піку в 9462 людини, зафіксованого 15 березня. Міністерство охорони здоров'я заявило, що більш широке пом'якшення обмежень можливе тільки тоді, коли кількість госпіталізацій скоротиться приблизно до 3 тис. На початку березня влада Чехії повідомила, що в країні був зафіксований максимум госпіталізованих і тяжкохворих з коронавірусом з початку пандемії.

У свою чергу, в умовах пандемії коронавірусу всі обмеження в Греції продовжені до 5 квітня, повідомило МОЗ країни. Карантин в Греції був введений 7 листопада 2020 року.

Рішення про продовження карантину було прийнято владою через високий рівень захворюваності на COVID-19 в деяких регіонах країни. Переглянути або продовжити обмеження МОЗ Греції зможе через тиждень, передає kommersant.

Раніше влада країни мала намір почати в квітні "пілотне" відкриття кордонів для громадян країн ЄС і країн, де активно йде вакцинація. Повністю відкрити країну для туристів планувалося з 14 травня.

Коронавірус в Греції

За останніми даними, в Греції зафіксовано майже 250 тис.тих, що заразилися і більше 7,7 тис. летальних випадків. За останню добу виявлено 2,5 тис. нових випадків і 52 смерті. Щеплення від COVID-19 в країні отримали понад 1 млн осіб (9,6% населення).

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Автор: Ірина Погоріла