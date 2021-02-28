Влада Чехії оголосила про посилення обмежень у зв'язку з коронавірусом з понеділка, 1 березня. А в Словаччині на 40 діб продовжили надзвичайний стан, введений у зв'язку з епідемією COVID-19.

У Чехії через значну кількість випадків інфікування мутованим коронавірусом вводиться жорсткий карантин.

Читайте такожМеркель заявила, що в Німеччині почалася третя хвиля пандемії-ЗМІПро це повідомив міністр внутрішніх справ Ян Хамачек, передає "Німецька хвиля". Зокрема, обмеження діятимуть з 1 березня і триватимуть мінімум три тижні. У цей період людям дозволять залишати райони, де вони проживають, тільки у виняткових випадках. Серед них - поїздки на роботу, до лікарів, в органи влади і до родичів, які потребують догляду. Для цього громадяни повинні будуть надавати відповідні докази. Прогулянки і заняття спортом у вільний час дозволятися тільки в межах власного міста, а робити покупки - в межах свого району проживання. У країні будуть закриті всі школи і магазини, які не продають товари першої необхідності.

Також жителі Чехії повинні носити захисні маски на робочих місцях, де багато людей, і на вулицях.

Поліція і близько 5 тис. солдатів будуть проводити випадкові перевірки.

Раніше на цьому ж тижні прем'єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що ситуація в лікарнях, зокрема у відділеннях реанімації, наближається до "повної катастрофи", якщо в країні не зменшиться кількість хворих на COVID-19.

У зв'язку з цим влада має намір домовитися з Німеччиною і Польщею про транспортування важких хворих в ці країни. У Міністерстві охорони здоров'я Чехії уточнили, що це відбудеться тільки тоді, коли ситуація з місцями в реанімації стане критичною.

Коронавірус в Чехії

26 лютого в Чехії виявили понад 14,5 тис. нових хворих. Загальна кількість заражень в Чехії вже перевищує 1,2 млн, через ускладнення померли майже 20 тис. осіб. Всього в країні проживає близько 10,7 млн осіб.

З 2020 року в країні вже діє комендантська година, обмеження на масові збори, а ресторани залишаються закритими.

Крім цього, у Словаччині на 40 діб продовжили надзвичайний стан, введений у зв'язку з епідемією COVID-19. Відповідне рішення прийняли депутати словацького парламенту, передає Радіо Свобода.

Уряд Словаччини звернувся до громадян із закликом знаходити можливості працювати вдома, на роботу в цій країні можна ходити тільки з негативним тестом на COVID-19.

З 17 лютого в'їзд в країну можливий тільки після 14 днів карантину, який можна скоротити наполовину, пройшовши тестування і отримавши негативний результат.

У транспорті громадяни повинні мати з собою документ про негативний тест на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж за 7 днів до перевірки.

Словаччина розділена на чотири зони, в кожній з яких встановлені свої протиепідемічні правила.

Причиною продовження надзвичайного стану стала складна епідеміологічна ситуація в країні, зокрема, 22 лютого в країні з населенням майже 5,5 млн осіб було виявлено 2 тис. 409 нових інфікованих.

Коронавірус в Словаччині

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, з початку пандемії в Словаччині на коронавірус захворіли понад 306,2 тис. осіб, померли понад 7 тис.

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Автор: Вікторія Токарєва