У п’ятницю в Україні від COVID-19 щепили понад 3 тисячі громадян

З початку кампанії з імунізації одну дозу вже встигли отримати 15 758 осіб.

За минулу добу від коронавірусу вакцинували 3 277 громадян. Про це свідчать оприлюднені МОЗ дані. Зі старту кампанії з імунізації одну дозу вже встигли отримати 15 758 осіб. За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (360 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (1 470 щеплень), найменша – у Закарпатській області (284 щеплення). Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу: Вінницька область – 220 щеплень; Волинська область – 70 щеплень; Дніпропетровська область – 310 щеплень; Донецька область – 360 щеплень; Житомирська область – 40 щеплень; Закарпатська область – 40 щеплень; Запорізька область – 80 щеплень; Івано-Франківська область – 135 щеплень; Київська область – 140 щеплень; Кіровоградська область – 40 щеплень; Читайте такожВ Африці почали вакцинацію від COVID-19 вакциною компанії Pfizer (фото) Луганська область – 163 щеплення; Львівська область – 130 щеплень; Київ – 100 щеплень; Миколаївська область – 40 щеплень; Одеська область – 240 щеплень; Полтавська область – 80 щеплень; Рівненська область – 150 щеплень; Сумська область – 60 щеплень; Тернопільська область – 260 щеплень; Харківська область – 80 щеплень; Херсонська область – 90 щеплень; Хмельницька область – 50 щеплень; Чернівецька область – 110 щеплень; Чернігівська область – 30 щеплень; Черкаська область – 259 щеплень. Вакцинація від коронавірусу в Україні 22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

1 березня у Києві щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, а 2 березня – президенту Зеленському під час його перебування на Донбасі. Того ж дня публічно щепився від COVID-19 т.в.о. голови Національної служби здоров’я Андрій Віленський та головний санлікар України Віктор Ляшко. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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