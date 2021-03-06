Коронавірус новини - де зробили найбільше щеплень: дані по областях  / Фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

За минулу добу від коронавірусу вакцинували 3 277 громадян.

Про це свідчать оприлюднені МОЗ дані.

Зі старту кампанії з імунізації одну дозу вже встигли отримати 15 758 осіб.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (360 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (1 470 щеплень), найменша – у Закарпатській області (284 щеплення).

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 220 щеплень;

Волинська область – 70 щеплень;

Дніпропетровська область – 310 щеплень;

Донецька область – 360 щеплень;

Житомирська область – 40 щеплень;

Закарпатська область – 40 щеплень;

Запорізька область – 80 щеплень;

Івано-Франківська область – 135 щеплень;

Київська область – 140 щеплень;

Кіровоградська область – 40 щеплень;

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Луганська область – 163 щеплення;

Львівська область – 130 щеплень;

Київ – 100 щеплень;

Миколаївська область – 40 щеплень;

Одеська область – 240 щеплень;

Полтавська область – 80 щеплень;

Рівненська область – 150 щеплень;

Сумська область – 60 щеплень;

Тернопільська область – 260 щеплень;

Харківська область – 80 щеплень;

Херсонська область – 90 щеплень;

Хмельницька область – 50 щеплень;

Чернівецька область – 110 щеплень;

Чернігівська область – 30 щеплень;

Черкаська область – 259 щеплень.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

  • 22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.
  • 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.
  • 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.
  • 1 березня у Києві щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, а 2 березня – президенту Зеленському під час його перебування на Донбасі. Того ж дня публічно щепився від COVID-19 т.в.о. голови Національної служби здоров’я Андрій Віленський та головний санлікар України Віктор Ляшко.

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Автор: УНІАН