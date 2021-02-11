Експерти допустили, що в центральному Китаї близько 90 осіб були госпіталізовані з симптомами коронавірусу за два місяці до того, як стало відомо про перший випадок зараження в Ухані.

Випадки зараження COVID-19 з'явилися в Китаї ще до грудня 2019 року.

Читайте такожЕксперти ВООЗ оцінили імовірність лабораторного походження коронавірусуПро це свідчать проміжні висновки експертів ВООЗ, які працювали в Ухані. Як повідомляє газета The Wall Street Journal, експерти допустили, що в центральному Китаї близько 90 осіб були госпіталізовані з симптомами коронавірусу за два місяці до того, як стало відомо про перший випадок зараження в Ухані.

Як зазначає видання, експерти ВООЗ запросили у китайської влади дозвіл на проведення додаткових досліджень.

"Необхідні подальші дослідження", - сказав газеті глава групи ВООЗ Пітер Бен ЕмБарек.

Однак деталі проміжних висновків вчений не навів.

Делегація ВООЗ заявила, що закликала Китай провести більш широкі аналізи зразків крові, зібраних восени 2019 року в районі Хубей, провінції, в якій знаходиться Ухань, щоб визначити, коли вірус вперше почав циркулювати. Китайська влада заявила, що вона ще не отримала необхідних дозволів на дослідження зразків, багато з яких зберігаються в банках крові, заявили експерти ВООЗ.

Поява коронавірусу в Китаї

Офіційно про перші випадки зараження невідомим раніше вірусом стало відомо на початку грудня 2019 року. Осередком поширення вірусу став продуктовий ринок в китайському Ухані.

У березні 2020 року після того, як COVID-19 поширився за межі Китаю, ВООЗ визнала те що сталося пандемією.

14 січня 2021 року делегація експертів ВООЗ прибула в Ухань для пошуку джерела вірусу. 10 лютого їхній візит завершився.

На початок лютого 2020 року, в світі зареєстровано понад 107 млн тих, хто заразилися і 2,3 млн летальних випадків. Випадки зараження зафіксовані в 192 країнах світу.

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Автор: УНІАН