Коронавірус новини - французам заборонили пити алкоголь на березі Сени у вихідні / Фото: REUTERS
Париж значно розширив заборону на споживання алкоголю в громадських місцях з надією запобігти поширенню коронавірусу у вихідні.
Про це інформує France 24.
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Раніше вже чиновники заборонили вживати алкоголь просто неба у кількох популярних районах Парижа.
Тепер заборона стосується й понад десятка вулиць столиці, зокрема берега Сени, де збираються сотні туристів й містян, щоб насолоджуватися погодою.
Заборона буде діяти щонайменше три наступні вихідні.
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