Заборона буде діяти щонайменше три наступні вихідні.

Париж значно розширив заборону на споживання алкоголю в громадських місцях з надією запобігти поширенню коронавірусу у вихідні.

Про це інформує France 24.

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Раніше вже чиновники заборонили вживати алкоголь просто неба у кількох популярних районах Парижа.

Тепер заборона стосується й понад десятка вулиць столиці, зокрема берега Сени, де збираються сотні туристів й містян, щоб насолоджуватися погодою.

Заборона буде діяти щонайменше три наступні вихідні.

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Автор: УНІАН