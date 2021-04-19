За його оцінками, на сьогоднішній день українці набули певний колективний імунітет.

Протягом найближчих трьох тижнів епідемія коронавірусу в Україні піде на спад.

Читайте такожГолубовська розповіла, коли людина з коронавірусом є особливо заразноюТакий прогноз в ефірі телеканалу OBOZREVATEL озвучив лікар-імунолог Борис Донський. "Так чи інакше у нас повинен початися спад – і з сезонних причин, і з причин того, що так багато українців перехворіло, що вірусу буде все важче і важче знайти, кого б заразити", – сказав він.

"Скільки за цей час вірус забере життів, це вже зовсім інше питання", – зауважив медик.

За його оцінками, на сьогоднішній день українці набули певний колективний імунітет, втім, Донський не став озвучувати конкретні цифри тих, хто перехворів на COVID-19.

"Певний імунітет до коронавірусу ми вже виробили. Але потрібно провести дослідження і знати цифру. Нерозумно прикидати там, де простіше досліджувати", - сказав він.

У той же час фахівець навів приблизну статистику захворюваності серед медиків, які працюють разом з ним в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології НАН. "Ми в нашому інституті регулярно тестуємо всіх співробітників, і бачимо, що серед медпрацівників вже в лютому ми перевалили за половину тих, хто вже перехворів".

"Під час цього спалаху ще додасться досить велика кількість. Крім того, є певна невелика кількість людей, які отримали хоча б перше щеплення. Серед активних жителів міст імунітет отримала, можливо, половина. Серед інших регіонів і людей, які весь цей час все ж могли якось ізолюватися, дистанціюватися, мабуть, відсоток менший. Але який він - це ворожіння на кавовій гущі", - пояснив лікар.

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Автор: Ірина Погоріла