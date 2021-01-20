Фахівці INSEE пов'язують таку високу смертність з пандемією COVID-19, яка «найбільш помітно вплинула на кількість смертей навесні і в кінці року».

За даними Національного інституту статистики та економічних досліджень (INSEE) Франції, в 2020 році в країні померли 667,4 тис. осіб. Це на 54 тис. більше, ніж у 2019 році, і найвищий показник з 1945 року, тобто з часу закінчення Другої світової війни.

Читайте такожУ Франції відбулась найдовша новорічна вечірка: поліція не могла розігнати гультяїв (фото, відео)Фахівці INSEE пов'язують таку високу смертність з пандемією COVID-19, яка «найбільш помітно вплинула на кількість смертей навесні і в кінці року». За весь час пандемії у Франції було зафіксовано вже майже 3 млн випадків захворювання COVID-19 і 71,3 тис. смертей, пов'язаних з коронавірусом.

Зростання смертності відбилося і на середній тривалості життя французів. Станом на кінець 2020 року середня тривалість життя чоловіків у Франції становить 79,2 року (на півроку менше, ніж у 2019 році), а жінок — 85,2 року (на п'ять місяців менше, ніж у 2019 році). Це найзначніше скорочення тривалості життя французів з 1960-х років, передає kommersant.

За останніми даними, Франція знаходиться на шостому місці серед усіх країн за кількістю випадків коронавірусу. У країні виявлено майже 3 млн хворих, померло понад 71,4 тис. пацієнтів.

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Автор: УНІАН