Людство не зможе впоратися з коронавірусом за однієї умови - якщо він "навчиться" передаватися від людини до тварин і назад.
Читайте такожГолубовська про ситуацію з коронавірусом: Україна на піку "вогню", треба рятувати людейПро це сказала лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Одна з найнеприємніших подій, що сталася з цим коронавірусом, це те, що він виник від тварин, але зараз передається від людини до людини. Якщо цей вірус почне передаватися від людини до тварини, як сталося з норками (в Данії — Ред.) і навпаки — це вже буде зовсім інша історія. Ми вже не зможемо з ним практично впоратися", - зазначила Голубовська.
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