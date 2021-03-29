Госпіталізація божевільна, але багатьох пацієнтів затримують вдома, наскільки це можливо.

В Україні спостерігається велика кількість госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. Однак не всі хворі на COVID-19 потрапляють до лікарень.

Читайте такожНазвано регіони з найбільшою завантаженістю лікарень пацієнтами з COVID-19Про це заявив імунолог Вадим Арістов в ефірі канал "Україна 24".

"Госпіталізація божевільна, але багатьох пацієнтів ми затримуємо вдома, наскільки це можливо. Багато розташовуються на загальних ліжках або на ліжках з киснем, і не потрапляють в реанімацію. Про це говорить оцінка Національної академії наук щодо летальності в реанімації, вони підвели підсумки минулого року, 76% — дуже висока летальність у світі", — сказав він.

Також Арістов зазначив, що не всі хворі на COVID-19 потрапляють у статистику.

"І зараз на місцях проходить така охорона здоров'я, коли кожен пацієнт намагається самостійно знайти свій маршрут в системі охорони здоров'я. І ми під час лабораторної діагностики недораховуємося значної кількості випадків. Але також ми недораховуємося і кількості госпіталізацій. Можливо, з часом ми побачимо більше людей, що надходять у важких формах", - сказав він.

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Автор: Ірина Погоріла