В Україні спостерігається велика кількість госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. Однак не всі хворі на COVID-19 потрапляють до лікарень.
Читайте такожНазвано регіони з найбільшою завантаженістю лікарень пацієнтами з COVID-19Про це заявив імунолог Вадим Арістов в ефірі канал "Україна 24".
"Госпіталізація божевільна, але багатьох пацієнтів ми затримуємо вдома, наскільки це можливо. Багато розташовуються на загальних ліжках або на ліжках з киснем, і не потрапляють в реанімацію. Про це говорить оцінка Національної академії наук щодо летальності в реанімації, вони підвели підсумки минулого року, 76% — дуже висока летальність у світі", — сказав він.
Також Арістов зазначив, що не всі хворі на COVID-19 потрапляють у статистику.
"І зараз на місцях проходить така охорона здоров'я, коли кожен пацієнт намагається самостійно знайти свій маршрут в системі охорони здоров'я. І ми під час лабораторної діагностики недораховуємося значної кількості випадків. Але також ми недораховуємося і кількості госпіталізацій. Можливо, з часом ми побачимо більше людей, що надходять у важких формах", - сказав він.
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